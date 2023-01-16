Серьезные проблемы с кишечником первым выдает лицо

Не всегда организм заявляет о сбоях напрямую. Так, многие люди с заболеваниями кишечника не жалуются на боли в животе, вздутие, повышенное газообразование и прочие типичные симптомы, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

"Пищеварительный тракт заполнен триллионами бактерий, которые ферментируют пищу, создавая белки и молекулы", - отметил доктор Чун Тан в интервью Express, добавив, что "когда с кишечником не все в порядке, кожа не может правильно "обновляться", плюс она выступает своеобразным индикатором проблем".

Насторожиться стоит, если кожа резко стала сухой, появились странные темные пятна, покраснения и шелушения, которые никак не проходят. Кроме того, не стоит игнорировать внезапное появление прыщей, тем более если раньше вы не страдали от подобной проблемы.

Специалист подчеркнул, что бактерии в кишечнике "оказывает огромное влияние на общее состояние здоровья, особенно на кожу".

Ранее хирург-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России, врач Александр Малышев ответил на распространенный вопрос пациентов, касающийся того, как распознать на ранней стадии рак кишечника. Чаще всего пациенты отмечают повышенное газообразование и в принципе дискомфорт в животе. На более поздней стадии проявляются изменение стула, неожиданное снижение веса, выделение крови.

Врачи предупреждают: увеличивает риск развития онкологии режим питания, предполагающий употребление большого количества жиров и одновременное ограничение клетчатки, фолиевой кислоты и кальция.