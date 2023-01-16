Назван простой способ улучшить здоровье и психику

Ученые из Университета Кента выяснили, что крепкие социальные связи могут улучшить физическое здоровье и психологические благополучие.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Психиатры проанализировали данные более чем 13 тыс. человек из 122 стран, собранные во время карантина. С помощью опросов ученые оценили социальные связи людей с их семьями и друзьями.

Ученые выяснили, что люди, у которых были крепкие семейные узы, чаще мыли руки, соблюдали социальную дистанцию и носили защитные маски во время пандемии. Исследование также показало, что наличие прочных связей как с близкими людьми, так и с расширенными группами (например, правительством) было связано с лучшим психическим здоровьем и благополучием.

Из всех опрошенных крепкие связи с семьей имели лишь 27% людей. Авторы работы предполагают, что системы здравоохранения могут снизить свои издержки на медикаментозное лечение, назначая людям укрепление социальных связей.