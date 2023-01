Названы ускоряющие метаболизм напитки

Диетологи Вандана Шет и Триста Бест заявили в материале для Eat This, Not That!, что для ускорения метаболизма и похудения необходимо выбирать определенные сорта чая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она отметила, что зеленый чай помогает ускорить процесс сжигания жира, особенно во время физических упражнений.

Белый чай, по их данным, способен ускорить метаболизм на четыре-пять процентов. Бест также упомянула, что в борьбе с лишним весом помогает имбирный чай.

Кроме того, диетологи предложили добавить в рацион матчу, которая содержит катехины, способствующие окислению жиров. В заключение Шет порекомендовала обратить внимание на улун, который не менее эффективен.