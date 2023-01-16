https://news.day.az/medicine/1528785.html Врач рассказал, как восстанавливаться после гриппа
Врач рассказал, как восстанавливаться после гриппа
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU заявил, что после выздоровления от гриппа человеку следует принимать поливитаминные препараты, а также есть фрукты и овощи, передает Day.Az.
"Лучше, конечно, не увлекаться фастфудом, кушать полноценную еду, потому что часть пациентов, которые перенесли грипп, имеют поражение желудочно-кишечного тракта", - сказал он.
Болибок отметил, что проблемы с ЖКТ после гриппа особенно часто возникают у детей.
Также врач упомянул, что следует воздержаться от физических нагрузок, чтобы не вызывать тахикардию. Для восстановления, как добавил иммунолог, человеку требуется от двух до четырех недель.
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