Врач рассказал, как восстанавливаться после гриппа

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с URA.RU заявил, что после выздоровления от гриппа человеку следует принимать поливитаминные препараты, а также есть фрукты и овощи, передает Day.Az.

"Лучше, конечно, не увлекаться фастфудом, кушать полноценную еду, потому что часть пациентов, которые перенесли грипп, имеют поражение желудочно-кишечного тракта", - сказал он.

Болибок отметил, что проблемы с ЖКТ после гриппа особенно часто возникают у детей.

Также врач упомянул, что следует воздержаться от физических нагрузок, чтобы не вызывать тахикардию. Для восстановления, как добавил иммунолог, человеку требуется от двух до четырех недель.