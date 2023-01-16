Названы болезни, на которые указывает постоянное чувство голода

Повышенный аппетит и неконтролируемое ощущение голода может свидетельствовать о сбоях в работе щитовидной железы и диабете, сообщила "Москве 24" врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За постоянным голодом может скрываться нехватка витаминов и минеральных веществ, но чаще всего повышенный аппетит указывает на серьезные сбои в работе эндокринной системы.

"Например, при сахарном диабете, при недостатке инсулина или же резистентности клеток к этому гормону возникает затруднение проникновения глюкозы в клетки. Недостаток глюкозы оказывает стимулирующее действие на пищевой центр. То есть мы постоянно хотим есть. Это часто возникает у диабетиков", - объяснила врач.

Проблемы со щитовидной железой также могут стать причиной постоянного желание есть. Если не обращать внимания на этот тревожный симптом, то можно усугубить течение болезни. Также стоит сдать анализы, чтобы исключить глистную инвазию, отметила специалист.