Названы симптомы смешанного заражения гриппом и коронавирусом

Смешанное заражение гриппом и коронавирусом может сопровождаться такими симптомами, как высокая температура, поражение дыхательных путей и признаки интоксикации. Об этом "Известиям" 16 января рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико- диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, передает Day.Az.

Как отметил специалист, у COVID-19 сейчас нет специфичной симптоматики - болезнь протекает как типичная респираторная инфекция.

"Очень вероятно, что если человек заболевает одновременно и тем, и тем, то превалировать будет симптоматика гриппа, то есть высокая температура, выраженные симптомы интоксикации, поражения дыхательных путей той или иной степени - в "лучшем" случае трахеобронхит или пневмония. Симптомы ковида при этом отойдут на второй план и вряд ли, с точки зрения клинических симптомов, будут очевидны", - пояснил Поздняков.

По его словам, выявить наличие сразу двух инфекций можно только с помощью тестирования: антигенных тестов или ПЦР. Есть также препараты, которые эффективны и в отношении коронавируса, и в отношении гриппа - это "Фавипиравир" и "Монлупиравир".

Накануне директор по производству лаборатории "ЛабКвест" Наталья Логачева предупредила, что в России на смену свиному гриппу приходит грипп B, всплеск заболеваемости которым можно прогнозировать на начало февраля. При этом, по словам врача, протекать грипп В в этом сезоне будет тяжело.