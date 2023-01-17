Врач назвал предотвращающие рак продукты

Продукты, способные предотвратить рак, назвал "Вечерней Москве" диетолог Михаил Гинзбург. Это морская рыба, крупы, грубый хлеб, ягоды и овощи, бобовые и кисломолочные продукты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все они снижают риски тканевого воспаления, которое является причиной возникновения рака, а также защищают генетический аппарат клеток от клеточных мутаций", - сообщил Гинзбург. Он добавил, что эти продукты также замедляют рост опухоли и предотвращают появление метастаз у больных.