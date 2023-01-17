Механические вибрации вызвали улучшение работы мышц

Специалисты Астонского университета обнаружили, что механические вибрации способны вызвать повышение работоспособности мышц, улучшить их контроль и состояние, а также равновесие у человека. Выводы работы представлены в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Испытуемых в возрасте от 20 до 28 лет попросили стоять на вибрирующих платформах, что приводило к сокращениям мышц ног. Исследование было сосредоточено на икроножных мышцах, поскольку они в наибольшей степени способствуют поддержанию вертикального положения тела.

Результаты показали, что подобные манипуляции сначала нарушают равновесие, заставляя прикладывать большие усилия для контроля вертикального положения, что впоследствии приводит к повторной калибровке ряда мышц. Другими словами, после такого воздействия нервно-мышечная система восстанавливается и поддерживает этот эффект в течение более длительного промежутка времени.

Авторы считают, что их исследование открывает новые перспективы для применения вибрации. Это может быть полезно как для пожилых людей (для улучшения у них равновесия и уменьшения падений), так и для спортсменов.