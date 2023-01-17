Травматолог предупредила об опасности высоких каблуков

Обувь на высоких каблуках вызывает развитие плоскостопия и, как следствие, ведет к появлению пяточной шпоры, предупредила травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Антонина Завадская. В беседе с "Лентой.ру" врач рассказала, какие причины приводят к этой патологии, передает Day.Az.

Завадская объяснила, что пяточная шпора чаще всего мучает людей, которые много времени проводят на ногах. В зоне риска находятся спортсмены, врачи, продавцы, учителя, курьеры.

Однако, по словам ортопеда, развиться шпора может и у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Это происходит из-за того, что у людей с сидячей работой и низкой физической активностью мышцы стоп ослаблены, и им сложнее справляться с ударными нагрузками во время ходьбы или бега.

Патология возникает из-за микротравм, полученных в быту или во время занятий спортом. Если стопы испытывают сильную ударную нагрузку в области пятки, увеличивается вероятность развития шпоры. Если начинающие бегуны приступают к тренировкам неподготовленными, они легко могут травмировать пятку из-за неверной постановки стопы, предупредила травмотолог.

Собеседница "Ленты.ру" рассказала, что зачастую это заболевание развивается у людей с продольным плоскостопием, которое может появиться из-за ношения обуви на высоких каблуках. К пяточной шпоре приводит и лишний вес, из-за которого возрастает нагрузка на стопы.

Пяточная шпора может развиваться даже у детей из-за плоскостопия, избыточного веса, ношения неправильной обуви, сопутствующих заболеваний опорно-двигательной системы, полученных травм, нерациональных занятий спортом, сообщил врач.

Завадская добавила, что пяточная шпора может вызывать боль и мешать нормально ходить. Снизить проявления заболевания можно с помощью анальгетиков, использования ортопедических стелек, ударно-волновой терапии и физиотерапии. Если методы консервативного лечения не приносят облегчения, прибегают к операции, но случается это в редких случаях.