Врач назвал способ определить болезнь Альцгеймера по почерку

Наиболее распространенная форма деменции, которая встречается в 60% случаев, - это болезнь Альцгеймера. Она вызывает пристальное внимание со стороны врачей и ученых. Распознать такую патологию на ранних этапах - значит продлить себе полноценную жизнь на более долгий срок. Ведь с помощью правильно подобранной терапии можно замедлить ухудшение состояния человека. При этом многие стараются по косвенным признакам распознать у себя проблему - например, определить болезнь Альцгеймера по почерку, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Шаткий почерк, много ошибок

Группа индийских ученых проанализировала это нейродегенеративное заболевание, которое приводит к сбоям двигательной активности и когнитивных способностей человека. Они отметили, что изменение почерка является одним из первых признаков болезни Альцгеймера. И этот параметр важен для изучения, так как он включает в себя и функционирование мозга, и двигательный контроль.

Специалисты отметили, что почерк становится шатким на фоне изменения мышечного контроля и спутанности сознания. Причем ухудшения прогрессируют, на фоне чего почерк ухудшается, становится неразборчивым, а также появляется много ошибок.

О том, действительно ли можно по почерку постараться распознать болезнь Альцгеймера, aif.ru рассказал врач-невролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Максим Воронцов.

Болезнь Альцгеймера относится к числу прогрессирующих неврологических заболеваний. Для него характерно уменьшение размеров мозга (атрофия) и гибель клеток органа. Действительно, такой недуг можно назвать наиболее распространенной причиной деменции. То есть он приводит к ухудшению уровня мышления, поведенческих и социальных навыков. В результате человек не может функционировать самостоятельно.

Диагностика бывает довольно сложной, так как выявить болезнь нелегко, ведь даже сам человек может не ощущать каких-то необратимых изменений в своем теле. При прогрессировании патологии начинают развиваться и проявляться серьезные нарушения в памяти, человек же теряет возможность выполнять правильно повседневные задачи. Зафиксировать недуг в большинстве случаев могут специально подготовленные врачи в исследовательских лабораториях с помощью длительных тестов.

Почерк при болезни Альцгеймера изменяется, когда форма болезни становится тяжелой. Это проявляется в виде внезапного выпадения окончаний в словах, почерк при этом выглядит "растерянным". Помимо этого, нарушается динамика письма, структура, символы искажаются и деформируются. В дальнейшем текст приобретает печатный вид, символы письма окончательно деформируются, что характеризует нарастающий распад личности, известный в народе как "слабоумие".

Ряд заболеваний, в том числе поддающихся терапии, может привести к полной потере памяти или другим симптомам деменции. Если человека беспокоит ухудшение мыслительных способностей, рекомендуется обратиться за квалифицированной медицинской помощью к врачу.