В Британии девочка получила £39 млн компенсации за врачебную ошибку

В Великобритании девочка получила компенсацию в размере £39 млн за врачебную ошибку, в результате которой ей ампутировали все четыре конечности. Об этом пишет издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации издания, ребенка доставили в больницу в графстве Суррей с признаками менингита и сепсиса. Врачи дали ей парацетамол и отправили домой. Но уже через несколько часов ребенка вновь госпитализировали в отделение неотложной помощи с диагнозом "менингококковый сепсис".

У девочки развилась полиорганная недостаточность. В результате ей ампутировали обе ноги выше колена и обе руки выше локтя.

Семья ребенка подала на больницу в суд, утверждая, что своевременно начатая антибиотикотерапия помогла бы избежать ампутации. Медучреждение признало ошибку, и суд в Лондоне встал на сторону семьи. Ребенку будет выплачено £39 млн. Часть денег поступит в виде единовременной выплаты, оставшуюся часть ей будут выплачивать пожизненно один раз в год.