Названы способы распознать грипп у детей

Способы распознавания гриппа у детей и профилактики этого заболевания назвала "Мосленте" руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская, передает Day.Az.

"Специалисты Роспотребнадзора отметили, что из-за большой распространенности коронавирусной инфекции во время пандемии организм большинства россиян стал более уязвимым для вируса гриппа. Далеко не все переносили болезнь в легкой форме: увеличилось число госпитализаций, в том числе и детских", - предупредила специалист.

По ее словам, в этом сезоне преобладает штамм гриппа А(H1N1)-2009, который также известен как свиной грипп. Он стал причиной пандемии в 2009-2010 годах - тогда вирус быстро распространился по планете, вызывая помимо обычных признаков ОРВИ рвоту и диарею.

Дети, особенно дошкольники, - одна из групп риска, у них заболевание протекает наиболее тяжело, дает осложнения. Самые распространенные симптомы, указывающие на грипп, - быстрый подъем температуры выше 39 градусов, сильная слабость, головная боль, суставные и мышечные боли. Температура при гриппе, как правило, держится около недели, то есть дольше, чем при других ОРВИ, продолжила врач.

"Заболевший ребенок, особенно если речь идет о малыше, не всегда может сказать, что именно он чувствует, он не может описать боль в мышцах или суставах. Родителям стоит обращать внимание на изменения в поведении: болезнь будет сопровождаться вялостью, сонливостью, чрезмерной плаксивостью", - рассказала Малиновская.

Грипп у детей также часто сопровождается респираторными симптомами - может болеть горло, пропасть голос, появиться насморк и заложенность носа. Эксперты Союза педиатров России подчеркивают, что при гриппе выделения из носа могут быть как прозрачные, так и желтовато-зеленые и изменение их цвета не указывает на присоединение бактериальных осложнений.

Самый эффективный способ профилактики гриппа - вакцинация. Лучше всего делать прививку еще до начала эпидемического сезона, то есть в августе-сентябре. Во время распространения инфекции необходимо как можно реже бывать в общественных местах, носить маски, не забывать мыть руки, делать дома влажную уборку, а при малейших признаках заболевания оставаться дома.

Для идентификации возбудителя заболевания используются специальные анализы - например, "Генотипирование вируса гриппа (А/B) РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 (свиной, гонконгский)". Это исследование укажет на то, какой именно штамм вызвал болезнь, заключила специалист.