Названы факторы риска развития болезни Альцгеймера у мужчин

Ученые из Университета Альберты обнаружили, что важные факторы риска развития болезни Альцгеймера по-разному влияют на мужчин и женщин. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые использовали данные 623 пожилых людей, собранные за 44 года. Исследователи изучили два фактора риска болезни Альцгеймера - наличие мутаций в гене BIN1 и здоровье сосудов, измеряемое пульсовым давлением.

Обнаружилось, что плохое состояние сосудов (высокое пульсовое давление) было связано с ухудшением эпизодической памяти у мужчин и женщин. Эпизодическая память - это воспоминания о повседневных событиях, например о том, что мы ели на завтрак накануне.

Тем не менее людей с мутациями в BIN1 не могло защитить от потери памяти даже хорошее пульсовое давление. Кроме того, наличие двух факторов риска гораздо сильнее влияло на память у мужчин, но не женщин. Это открытие было неожиданным, поскольку у женщин болезнь Альцгеймера диагностируется чаще, чем у мужчин.

Результаты исследования подчеркивают важность учета различий между мужчинами и женщинами при диагностике и лечении болезни Альцгеймера, а также позволят эффективнее выявлять людей из группы риска.