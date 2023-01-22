Врач назвал привычки для профилактики деменции

Некоторые факторы способствуют развитию деменции, но если их нивелировать, то можно снизить риски возникновения заболевания. Соответствующее заявление сделала врач-невролог Татьяна Щербакова, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Она посоветовала проводить диагностику и коррекцию артериальной гипертензии, сахарного диабета и нарушения обмена холестерина, сообщает агентство "Прайм".

Щербакова считает, что людям нужно постоянно учиться, регулярно заниматься спортом, поддерживать нормальную физическую форму и достаточно много спать.

Вероятность развития деменции увеличивается при низком уровне образования, малой умственной активности в течение жизни, а также при нехватке общения.

"Избежать воздействия стресса на человека затруднительно. Однако важнее не само воздействие стрессового фактора на человека, а его реакция на этот фактор. Поэтому важным навыком для профилактики деменции является управление реакцией на стресс, развитие стрессоустойчивости", - отметила врач.

Она также отметила крайне негативное влияние курения и спиртного на сосуды головного мозга. Эти вредные привычки также способствуют развитию деменции.