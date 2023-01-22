Ученые из Университета Джорджа Вашингтона выяснили, что инфекция COVID-19 в семь раз повышает риск смерти беременных женщин. Исследование опубликовано в BMJ Global Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи объединили данные пациенток из 12 стран, включая США. В сумме в них приняли участие более 13 тысяч беременных женщин. Ученые обнаружили, что беременные с инфекцией COVID-19 имели в семь раз больше шансов умереть во время беременности или родов по сравнению с неинфицированными.

Риск попасть в реанимацию у них был в три раза выше, риск развития пневмонии - выше в 23 раза, образования тромбов - в пять раз, а риск применения ИВЛ - в 15 раз выше.

Также их младенцы в два раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии.

Авторы отметили, что несмотря на очень серьезные риски для здоровья, более 80 стран по-прежнему не рекомендуют всем беременным и кормящим женщинам делать прививку от COVID.

Сами женщины и их врачи во многих случаях отказываются от вакцинации или ревакцинации, потому что они не считают, что COVID-19 представляет опасность для молодых женщин, или они не уверены в безопасности вакцины во время беременности.

Это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что COVID-19 представляет угрозу во время беременности.