Врач указала на связь тренировок и появления чувства хронической усталости

Врач-педиатр Елена Титаренко заявила газете "Спорт-Экспресс", что тренировки могут стать причиной появления хронической усталости, передает Day.Az.

Она отметила, что отсутствие бодрости по утрам может говорить о сверхвысоком уровне физнагрузки.

"Лучше интенсивным тренировкам уделить время в течение дня", - подчеркнула Титаренко. При этом, по ее словам, за несколько часов до сна необходимо сократить физактивность.

Врач добавила, что вечером лучше уделить внимание растяжкам и дыхательным практикам.