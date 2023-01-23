https://news.day.az/medicine/1530740.html Врач указала на связь тренировок и появления чувства хронической усталости
Врач указала на связь тренировок и появления чувства хронической усталости
Врач-педиатр Елена Титаренко заявила газете "Спорт-Экспресс", что тренировки могут стать причиной появления хронической усталости, передает Day.Az.
Она отметила, что отсутствие бодрости по утрам может говорить о сверхвысоком уровне физнагрузки.
"Лучше интенсивным тренировкам уделить время в течение дня", - подчеркнула Титаренко. При этом, по ее словам, за несколько часов до сна необходимо сократить физактивность.
Врач добавила, что вечером лучше уделить внимание растяжкам и дыхательным практикам.
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