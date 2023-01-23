Врач-сомнолог назвала оптимальную длительность дневного сна

Дневной сон может помочь восстановить энергетический ресурс. Об этом 21 января рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По ее словам, достаточно прилечь на один час, если за ночь человек спал менее восьми часов.

"Что касается количества дневного сна, то человеку, который, в принципе, высыпается ночью, но любит поспать днем, достаточно 15-20 минут. Если человек недосыпает, то многое зависит от того, насколько силен дефицит сна", - объяснила специалист.

Сомнолог добавила, что при дневном сне желательно проснуться до 15:00, чтобы не было трудностей с засыпанием вечером.

Она также добавила, что у метеочувствительных людей могут быть проблемы с засыпанием, так как меняются уровень влажности и атмосферное давление. В результате недосып может привести к возникновению депрессии, профессионального выгорания, а также различных сердечно-сосудистых заболеваний.