Мытье рук снижает уровень стресса
Мытье рук снижает уровень стресса. К такому выводу пришли психологи Торонтского университета.
Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Social Psychological and Personality Science.
В эксперименте приняли участие 1150 человек. Для начала им показали видео об испуганной женщине, которая стоит на краю станции банджи-джампинга. Дело в том, что такой ролик вызывает чувство беспокойства и напряжения у человека.
Потом участникам эксперимента показали ролики о том, как правильно мыть руки, рисовать круги и чистить яйцо. В результате у тех, кто посмотрел первое видео, был зафиксирован более низкий уровень стресса, нежели у других испытуемых.
После чего было проведено еще одно исследование, в рамках которого участников поделили на три группы. Одних попросили представить, как они умываются. Вторую группу попросили касаться своего тела, третья же стала контрольной. В результате выяснилось, что уровень тревожности был ниже именно у тех, кто представлял умывание.
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