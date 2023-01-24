Мытье рук снижает уровень стресса. К такому выводу пришли психологи Торонтского университета.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Social Psychological and Personality Science.

В эксперименте приняли участие 1150 человек. Для начала им показали видео об испуганной женщине, которая стоит на краю станции банджи-джампинга. Дело в том, что такой ролик вызывает чувство беспокойства и напряжения у человека.

Потом участникам эксперимента показали ролики о том, как правильно мыть руки, рисовать круги и чистить яйцо. В результате у тех, кто посмотрел первое видео, был зафиксирован более низкий уровень стресса, нежели у других испытуемых.

После чего было проведено еще одно исследование, в рамках которого участников поделили на три группы. Одних попросили представить, как они умываются. Вторую группу попросили касаться своего тела, третья же стала контрольной. В результате выяснилось, что уровень тревожности был ниже именно у тех, кто представлял умывание.