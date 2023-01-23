Онколог указал на источник рака в холодильнике

Врач-онколог и хирург Иван Карасев предостерег от употребления продуктов "не первой свежести". И дело не только в риске отравления, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Как отметил специалист, у нас довольна сильна традиция не выбрасывать залежавшиеся продукты, хранить их в холодильнике, затем, например, обжаривать и есть - дескать, ничего страшного, ведь они частично испорчены.

"Если на хлебе или сырной корочке слегка выступила плесень, мы обрезаем по подпорченному краешку и дальше используем продукт", - отметил специалист в своем Telegram-канале.

Однако так делать категорически нельзя - грибок крайне токсичен, причем в большей степени, чем некоторые яды. Также стоит иметь в виду, что при жарке многие грибы не погибают - термическая обработка на них никак не влияет.

"Начавшие портиться продукты питания ни в коем виде не годятся в пищу", - еще раз подчеркнул доктор.

Напрямую рак грибы, конечно, не вызывают, но они провоцируют снижение иммунитета, общее отравление организма, имеют свойство накапливаться и разрушать изнутри. Что, безусловно, сильно "подтачивает" здоровье и повышает риск развития в организме злокачественного процесса.