Названы основные причины боли в пояснице

Основные причины боли в пояснице перечислил в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. Чаще всего дискомфорт в спине, по его словам, связан с мышечным спазмом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Кстати, обезболивающие в этом случае не помогут. Нужны препараты, снимающие спазм, или специальные упражнения", - пояснил эксперт.

Иногда спина может заболеть у легковозбудимого пациента в стрессовой ситуации. "Это потому, что резко повышается давление. Иногда это отражается пульсирующей болью в поясницу", - отметил врач.

Дискомфортные ощущения в пояснице также связаны с грыжами, болезнями внутренних органов и остеопорозом. Мясников назвал тревожным сигналом боль в положении лежа: она может быть симптомом грыжи.