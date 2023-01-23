Названы основные причины боли в пояснице
Основные причины боли в пояснице перечислил в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. Чаще всего дискомфорт в спине, по его словам, связан с мышечным спазмом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Кстати, обезболивающие в этом случае не помогут. Нужны препараты, снимающие спазм, или специальные упражнения", - пояснил эксперт.
Иногда спина может заболеть у легковозбудимого пациента в стрессовой ситуации. "Это потому, что резко повышается давление. Иногда это отражается пульсирующей болью в поясницу", - отметил врач.
Дискомфортные ощущения в пояснице также связаны с грыжами, болезнями внутренних органов и остеопорозом. Мясников назвал тревожным сигналом боль в положении лежа: она может быть симптомом грыжи.
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