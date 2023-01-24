Назван безопасный объем мороженого для здорового человека

Здоровому человеку есть мороженое можно даже зимой. В каком количестве и как употреблять холодное лакомство, чтобы не навредить здоровью, 24 января рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Она отметила, что более двух порций мороженого в неделю съедать не рекомендуется. Также Стародубова напомнила, что добавление сиропов, печенья или вафель повышает калорийность десерта порой более чем в два раза. В эскимо, например, содержится больше калорий из-за глазури снаружи (эскимо почти в 2,5 раза калорийнее молочного мороженого).

"Людям с хроническими заболеваниями по поводу употребления жирного и сладкого, например, мороженого, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом", - добавила диетолог.

Врач также рассказала, что в составе щербета меньше жира, однако там может быть больше сахара.

"Выбирая мороженое, обязательно обращайте внимание на пищевую ценность: калорийность, количество белков, жиров и углеводов и состав ингредиентов", - подчеркнула Стародубова.

Она посоветовала выбирать продукты с простым и понятным составом и отдавать предпочтение молочному мороженому с добавлением ягод или фруктов. При этом следить, чтобы мороженое не сочеталось с другими жирными и калорийными продуктами в те дни на неделе, когда хочется побаловать себя мороженым.