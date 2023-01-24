Врач опроверг возникновение астмы у детей из-за газовых плит

Научное исследование, указывающее на связь использования газовых плит с астмой у детей, является некорректным, поскольку это заболевание в большинстве случаев вызвано аллергическими реакциями. Об этом профессор кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ, врач-пульмонолог Сергей Бабак заявил в понедельник, 23 января, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам врача, от вдыхания газов возникает другой недуг - хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Специалист отметил, что от длительного вдыхания газов и патогенных частиц возникает бронхит, а затем ХОБЛ. Но для возникновения этой болезни нужны десятилетия регулярного воздействия этих газов на организм человека.

"Если ребенок 20 лет будет подвергаться воздействию газа, какого возраста он станет? Поэтому эту болезнь видят у взрослых. Вроде бы считается, что эта болезнь возможна у детей, если у них изначально была патология - недоношенность, патология легочная была заложена генетически", - сказал Бабак в беседе с телеканалом "Звезда".

При этом он полагает, что при правильном использовании газовой плиты болезнь человеку не угрожает. Необходимо соблюдать правила установки газовых плит, вытяжек, подводки газа, заключил он.

Накануне агентство Bloomberg сообщило об исследовании, согласно которому из-за использования газовых плит в быту риск возникновения астмы возрастает на 42%, а развития хронической формы заболевания - на 24%.

Исследования ученых показали, что существует некая связь между диоксидом азота и развитием астмы у детей, сообщает телеканал "360".