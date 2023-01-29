Выявлен ген, защищающий опухолевые клетки мозга от действия радиации

Американские молекулярные биологи выяснили, что высокая активность гена ZMYND8 защищает многие формы глиомы, злокачественные опухоли мозга, от уничтожения при их обработке радиотерапией. Подавление работы этого гена сделало культуру опухолевых телец уязвимыми к действию радиации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, работа опубликована в журнале Clinical Cancer Research.

"Повышенная активность гена ZMYND8 защищает клетки глиомы с мутацией в гене IDH1 от действия радиации. Проведенные нами опыты показали, что подавление работы этого участка ДНК при помощи мРНК-терапии делает опухолевые тельца уязвимыми к действию ионизирующего излучения", - сообщил профессор UMich Педро Лоуэнштайн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Многие формы рака мозга, как отмечают профессор Лоуэнштайн и его коллеги, обладают высокой стойкостью к действию радиотерапии, что дополнительно осложняет борьбу с этими новообразованиями. Ярким примером этого являются различные формы глиомы, одной из самых распространенных форм злокачественных опухолей нервной ткани, клетки которой содержат в себе мутацию в гене IDH1.

Наличие этой мутации в ДНК раковых клеток замедляет их рост, но при этом опухоли с подобным изменением в структуре генома практически никогда полностью не исчезают при облучении ионизирующим излучением. Радиация только повышает агрессивность опухоли, в результате чего терапия не продлевает, а сокращает жизнь пациенту.

Ген защиты от радиации

Профессор Лоуэнштайн и его коллеги попытались раскрыть причины этого в ходе опытов с двумя культурами опухолевых клеток, полученных от пациентов, страдавших от двух разных вариаций глиомы с мутацией в гене IDH1. Ученые проследили за активностью различных генов в опухолевых тельцах, а также изучили то, как меняется их работа при блокировке работы гена IDH1.

Последующие наблюдения указали на то, что подавление работы этого гена приводило к активации большого числа участков ДНК, связанных с копированием генома и починкой ошибок, возникающих в процессе подготовки новых нитей ДНК. Ключевую роль в этих процессах играл ген ZMYND8, распознающий повреждения в нитях ДНК и регулирующий реакцию клеток на их появление.

Как обнаружили исследователи, активность этого участка генома была значительно выше нормы в опухолевых клетках и того, и другого пациента. Это натолкнуло их на мысль, что высокая активность ZMYND8 может защищать раковые клетки от гибели в результате повреждения их ДНК при помощи ионизирующего излучения. Руководствуясь этой идеей, исследователи подготовили генную терапию и мРНК-молекулу, которые подавляют работу ZMYND8.

Последующие наблюдения показали, что добавление этих средств в питательную среду с клетками глиомы сделало опухолевые тельца крайне уязвимыми к действию радиации. Это говорит о возможности создания терапии, чье применение позволит медикам уничтожать стойкие к действию радиации формы глиомы при помощи уже существующих форм радиотерапии, подытожили биологи.