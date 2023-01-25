Кардиолог предупредил о смертельной опасности аритмии

О смертельной опасности аритмии предупредил в беседе с "Мослентой" кандидат медицинских наук, врач терапевт-кардиолог, врач Высшей категории, заведующий отделения кардиологии и терапии, ведущий и эксперт телеканала "Доктор" Константин Иванов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Жизнеугрожающие (злокачественные) аритмии - это нарушения ритма сердца, способные привести к острому нарушению гемодинамики (движения крови из области высокого давления в область низкого). При определенной продолжительности и отсутствии экстренной медицинской помощи они могут привести к летальному исходу", - заявил кардиолог.

Очень важно вовремя распознать симптомы опасных разновидностей аритмии, подчеркнул Иванов. Один из самых важных - обморок или предобморочное состояние,

"Нередко сигналами служат бессимптомные длительные паузы, которые мы чаще всего выявляем при холтеровском мониторировании и, к сожалению, не так часто на электрокардиограмме. Надо понимать, что электрокардиограмма - это не панацея, ее надо снимать в моменте", - добавил он.

Нарушения ритма нередко сопряжены с тем, что человек по целому ряду обстоятельств теряет свои электролиты, и у него возникает либо гипокалиемия, либо гиперкалиемия, продолжил собеседник "Мосленты".

"Эти аспекты крайне важно понимать и знать, особенно пациентам, которые уже страдают какими-то заболеваниями, в частности хронической сердечной недостаточностью, где используются достаточно высокие дозы диуретиков, то есть имеется высокий риск нарушения и потери калия", - сказал врач.

Иванов порекомендовал внимательно следить за своим здоровьем, обращать внимание на плохое самочувствие окружающих и по возможности не проходить мимо. "Важно знать свой семейный анамнез. Особенно на предмет внезапной смерти, нарушения ритма сердца, инфарктов и инсультов", - подчеркнул он.

Занимающимся экстремальными видами спорта и участвующим в спортивных марафонах людям кардиолог посоветовал регулярно проходить обследование врачей. "Сейчас существуют даже регламенты этих обследований и протоколы обследований у спортсменов, чтобы риски внезапной смерти минимизировать. Стоит помнить, что в XXI веке все нарушения ритма сердца и проводимости лечатся", - отметил эксперт.