Стоматолог оценил необходимость удаления зубов мудрости

Стоматолог-ортодонт "СМ-Стоматология", кандидат медицинских наук Наталья Юрченко рассказала "Известиям", стоит ли удалять зубы мудрости, передает Day.Az.

Как отметила эксперт, удаление зубов мудрости положительно сказывается на дальнейшем смыкании верхней и нижней челюсти, здоровье височно-нижнечелюстного сустава и работе жевательных мышц.

Специалист отметила, что в современной стоматологии есть возможность комфортного лечения зубов - а именно внутривенная седация, которая абсолютно безвредна для организма. При этом невозможно предсказать, сколько по времени займет удаление зуба, так как каждый пациент индивидуален.

В последнее время удаление восьмых зубов всё чаще проводится у детей, начиная с восьми лет, отметила Юрченко. Дети намного проще проживают послеоперационный период и быстрее восстанавливаются.