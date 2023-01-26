Инфекционист предупредил о повышенном риске инфаркта после гриппа

После гриппа значительно увеличивается риск инфаркта миокарда, рассказал врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в ходе пресс-конференции в МИЦ "Известия" 25 января, передает Day.Az.

"Было замечено, что после перенесенного гриппа у людей значительно чаще отмечались инфаркт миокарда и нарушения мозгового кровообращения, так что и коронавирус нам сейчас сюрприз неприятный, и тот же грипп тоже может значительно утяжелять жизнь после якобы выздоровления", - подчеркнул специалист.

По его словам, после гриппа также наблюдается утяжеление состояния пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями легких и другими хроническими недугами.

В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова указала на то, что инфицирование штаммом коронавируса "Омикрон" требует длительного периода восстановления.

"К сожалению, сегодня мы наблюдаем, что после перенесенной этой инфекции, даже нетяжелой, даже с невысокой температурой, идет очень длительный восстановительный период. Для молодых людей, работоспособного населения это очень важно, поэтому лучше не болеть, лучше профилактироваться", - добавила вирусолог.