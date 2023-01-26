Офтальмолог перечислила первые признаки катаракты

Врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук "СМ-Клиника" Ана Дгебуадзе заявила газете "Известия", что катаракта не приносит болезненных ощущений, но вызывает ухудшение зрения, передает Day.Az.

"Ярким признаком в развитии катаракты является затуманивание зрения. Ощущение пелены или тумана перед глазами говорит о снижении остроты зрения или его резкости", - сообщила специалист.

Она отметила, что по мере развития катаракты зрение постепенно снижается и пациентам начинает казаться, что они смотрят будто через грязное стекло.

Однако, как указала Дгебуадзе, в сумерках, помимо нечеткости изображения, приглушенными становятся и краски.

"Появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света является еще одним ярким признаком развития катаракты. Такое состояние особенно опасно для водителей автомобилей, так как свет встречных фар ослепляет их", - добавила врач.