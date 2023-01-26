Врач рассказал о симптомах и течении кори

Врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков 25 января рассказал "Известиям", как распознать корь и как это заболевание протекает у взрослых и детей, передает Day.Az.

Как рассказал Поздняков, корь является очень заразной вирусной инфекцией и заподозрить наличие заболевания можно не сразу. Поэтому, если у человека был явный контакт с больным корью, то это тревожный звонок.

"Течение заболевания делится на несколько периодов, первый - катаральный, до появления сыпи. Он характеризуется повышением температуры (субфебрильная или фебрильная), ярко выраженными катаральными явлениями - насморк, конъюнктивит, кашель. Сыпь на этом этапе отсутствует, и если нет настороженности относительно кори, то люди, как правило, принимают эти симптомы за обычное ОРВИ", - сообщил он.

Он отметил, что сыпь появляется на 3-5-й день от начала заболевания, однако человек становится заразен уже с момента появления первых симптомов и нередко успевает заразить окружающих.

"Высыпает сначала на лице, затем элементы распространяются на туловище и верхние конечности, к третьему дню сыпь переходит на ноги. Такая этапность - один из характерных симптомов кори. Высыпания имеют пятнисто-папулёзный характер, тенденцию к слиянию, неизмененный фон кожи", - рассказал врач.

По его словам, помимо сыпи, заболевание сопровождается продолжающейся температурой с усилением катаральных явлений и дальнейшим поражением бронхов. Самые неприятные часто встречающиеся осложнения кори - это быстрое вторичное инфицирование и, как следствие, бактериальный бронхит, синусит, пневмония.

"Принципиальное отличие у детей и пожилых в том, что у возрастных пациентов клиника смазанная. У них может быть не так много сыпи, температура не такая интенсивная. У маленьких детей всё ровно так же, как у детей более старшего возраста и взрослых, то есть выраженные катаральные явления, сыпь, но у них это быстрее спускается в легкие", - рассказал Поздняков.

Он отметил, что корь довольно старая инфекция, которая не стала более заразной в нашей время. Вероятность заражения в основном зависит только от того, прививался человек или нет. При этом важно понимать, что корь намного заразнее других инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса и ветрянки. Так, если в стационаре кто-то заболевает корью, то карантин накладывается на весь корпус.

По его словам, не привитые и не болевшие корью либо люди с неэффективным иммунитетом после контакта с заболевшим сами заражаются с вероятностью более 90%. Поздняков подчеркнул, что в группу риска заражения корью входят противники прививок, иммунологически тяжелые больные, люди с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированные.

Говоря о лечении, врач отметил, что противовирусной терапии против кори, по крайней мере новой, на сегодняшний нет. В острый период течения заболевания назначают только симптоматическую терапию - жаропонижающие, препараты от кашля, сосудосуживающие капли, а в некоторых случаях дезинтоксикацию.

По его словам, корь - это та вирусная инфекция, которая очень часто дает бактериальные осложнения. Поэтому, если присоединяется бактериальная инфекция, то назначают антибиотики. Без этого принимать их нет смысла.

Он отметил, что неосложненные случаи кори лечат минимум две недели, но при осложнениях, которые встречаются довольно часто, лечение может занимать более трех недель.

"Если человек заподозрил у себя корь, особенно если он точно знает, что ранее был в контакте с зараженным, первое, что нужно сделать, - обратиться к врачу-инфекционисту. Заниматься самолечением категорически нельзя. Только врач может назначить правильную терапию. При выявлении случая кори накладываются карантинные мероприятия на весь подъезд, выявляются случаи контактов и проводятся другие меры", - подытожил Поздняков.