Назван простой способ избавиться от боли в пояснице

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал простой способ избавиться от мышечной боли в пояснице, который может послужить альтернативой согревающим мазям. Рекомендации специалиста прозвучали в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Говоря о боли в пояснице, которая возникла, к примеру, после резкого движения, Агапкин заявил, что она успешно купируется теплом. "Здесь намного эффективнее простое домашнее средство. Мы берем обычное полотенце, мочим его в теплой воде, отжимаем, прикладываем к пояснице, после чего берем обычную грелку, наполняем ее кипятком и дальше прикладываем через это мокрое полотенце", - рассказал врач.

Он также отметил, что это средство считается одним из наиболее действенных при снятии мышечных спазмов.