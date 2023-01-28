Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок

Эфирные масла, которые входят в состав чеснока, могут раздражать слизистую желудка и вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ, сообщила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, чеснок по праву считается полезным продуктом, его регулярное употребление способно защитить организм от вирусных инфекций. Однако злоупотреблять им не стоит, особенно, если человек уже имеет заболевания желудочно-кишечного тракта.

"Эфирные масла оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки кишечника и могут вызвать обострение", - предупредила врач.

Диетолог также отметила, что чеснок может быть полезен при атеросклерозе, он способен разжижить кровь.