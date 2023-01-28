Дефицит витамина А при ожирении опасен для сердца

Ученые из Ганноверской медицинской школы продемонстрировали, что ожирение в сочетании с дефицитом витамина A изменяет активность генов, отвечающих за нормальную работу сердца. Работа опубликована в American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи кормили мышей с дефицитом витамина А, чтобы вызвать у них ожирение. Спустя 20 недель от начала эксперимента ученые сравнили работу сердца и метаболизм мышей с ожирением при дефиците или нормальном уровне витамина А.

Ожирении в сочетании с дефицитом витамина А подавило экспрессию (активность) генов в сердце, которые связаны с извлечением энергии из жира, глюкозы и производством энергонесущей молекулы аденозинтрифосфата.

Нарушение работы этих генов может оказать негативное влияние на метаболизм сердца и его способность к сокращению. Ученые надеются, что их открытие позволит предотвратить митохондриальную и сократительную дисфункцию при ожирении, вызванном диетой.