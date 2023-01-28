Найден способ вернуть парализованным людям контроль над руками

Ученые из Колумбийского университета разработали споособ стимуляции нервов, который в будущем позволит людям с травмами спинного мозга восстановить функцию рук. Результаты опубликованы в журнале Brain, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Техника ассоциативной пластичности спинного мозга (SCAP) тестировалась на крысах с умеренными повреждениями спинного мозга. Через десять дней после травмы крысы получали 30-минутную терапию в течение 10 дней. В конце исследования крысы, которые получали SCAP, значительно лучше справлялись с едой по сравнению с крысами в контрольной группе и имели почти нормальные рефлексы. Улучшения их состояния были устойчивыми и сохранялись все время наблюдения, до 50 дней.

Авторы техники пояснили, что она нацелена на соединения нервной системы, которые не были затронуты травмой. Стимуляция позволяет им взять на себя часть утраченных функций. Метод сочетает стимуляцию головного и спинного мозга. Электрические стимулы с разницей в 10 миллисекунд имитируют нормальные сигналы, которые необходимы, чтобы выполнить движение рукой.

Полученные данные свидетельствуют о том, что SCAP вызывает длительные изменения в синапсах (связях между нейронами) или в самих нейронах.

Если тот же метод сработает у людей с травмами спинного мозга, пациенты смогут быть более независимыми, например, пересаживаться с кровати в инвалидное кресло, одеваться и есть.

В настоящее время технику тестируют на пациентах с травмами спинного мозга. Стимуляция будет проводиться либо во время операции по клиническим показаниям, либо неинвазивно, с использованием магнитной стимуляции головного мозга и стимуляции кожи на передней и задней частях шеи.

Как рассказал лидер исследования, на разработку его сподвигла травма спинного мозга его брата-близнеца, в результате которой он оказался парализован ниже грудной клетки.