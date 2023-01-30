Названы основные причины смерти при гриппе

Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова сообщила URA.RU, что причинами летального исхода при гриппе могут стать тяжелая дыхательная недостаточность и генерализованная вирусная инфекция, передает Day.Az.

Она также отметила, что через две-три недели может наступить инфаркт после перенесенного гриппа, если не соблюдать постельный режим.

"При большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и приводит к воспалению стенки сосудов, а при частых инфекциях - к сердечно-сосудистым заболеваниям", - уточнила Константинова.

Она добавила, что вирус вызывает изменение свертываемости крови и способствует развитию инфаркта.