Психиатр предупредил об опасности бессистемного режима дня

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк сообщил, что длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Важнейшим аспектом является соблюдение режима работы и отдыха. Это прямо влияет на состояние психики, на уровень стресса и тревожности.

Длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств", - сказал Костюк.

Он отметил, что важно ложиться спать до полуночи, не есть тяжелую и жирную пишу.

Кроме того, специалист рекомендовал не работать и не читать новости непосредственно перед сном.

Костюк подчеркнул, что важно также соблюдать "гигиену мысли": подавленные психические проблемы имеют склонность к превращению в психосоматические.

"Попытайтесь принять, что существуют вещи, которые от вас не зависят. И, наверное, одним из важных путей к ментальной гигиене может стать овладение способностью принимать себя такими, какие мы есть", - добавил психиатр.