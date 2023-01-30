Ученые придумали, как бороться с болью при мигрени эффективнее

Ученые из Университета Мальме в Швеции проводят исследование нового метода облегчения болей при мигрени. Предварительные результаты работы медиков опубликованы в журнале International Journal of Pharmaceuticals, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы лекарства от мигрени были наиболее эффективными и быстро снимали боль, важно, чтобы активное вещество немедленно попадало в кровоток организма. Таблетки, представленные в настоящее время на рынке, не обладают таким свойством, поэтому они не отличаются высокой эффективностью в борьбе с головной болью. Исследователи считают, что они могут обойти эту проблему, "срезав путь" для лекарства и дав ему возможность попадать в кровь через слизистую рта.

В антимигренозных обезболивающих используются триптаны - препараты на основе триптамина, который вступает в реакцию с рецепторами серотонина. Тем самым они подавляют определенные сигналы в мозге, которые могут вызывать ощущение боли. Ученые решили работать с гидробромидом элетриптана (EB), который оказывает наименее токсичное воздействие на сердце.

"Обычно активное вещество в таблетке всасывается в желудке и печени. Более половины дозы триптана расщепляется по пути, прежде чем он попадает в кровь. Для достижения эффекта важно, чтобы вещество достигло максимальной концентрации в крови в течение двух часов, однако этого не происходит. Мы исследовали возможность попадания EB непосредственно в кровеносные сосуды полости рта через слизистую оболочку под языком. Наши предварительные результаты на свиньях показывают успешность нашей разработки", - объяснили исследователи.

Конечные результаты экспериментов ожидаются этой весной.