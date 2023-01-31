Ученые заявили о пагубном влиянии бега на психику

Норвежские ученые пришли к выводу, что занятия бегом приводят к зависимости от физических упражнений. Научный сотрудник лаборатории "Психология спорта" Московского института психоанализа Лидия Довжик прокомментировала газете "Известия" результаты этого исследования, передает Day.Az .

"Как показали ученые, бег может быть опасен для ментального здоровья. Центральным понятием статьи является феномен эскапизма", - отметила специалист.

Она указала, что логика авторов исследования понятна: физнагрузка или похожая деятельность может быть способом избежать неких проблем, откладывание которых приводит к дополнительным трудностям. В работе, как указала Довжик, не отражена причинно-следственная связь.

"И возникает вопрос: что первично? Люди изначально избегают решения трудностей и неприятных мыслей и ради этого идут бегать или же занятия бегом их к этому подводят? Очевидно, что первый вариант", - подчеркнула психолог.

По ее словам, бег и любая физическая активность положительно влияет на сон и как следствие человек более продуктивен.

"А что все же с избеганием? В целом многие исследователи неоднократно отмечали положительный эффект подобных стратегий, правда, всегда с одним "но": они должны быть непродолжительными", - добавила Довжик.