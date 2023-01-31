Какие когнитивные функции детей страдают от использования гаджетов?

Если позволить младенцам проводить слишком много времени за экраном, то их успеваемость и эмоциональное благополучие пострадают в более взрослом возрасте, обнаружили ученые из Сингапурского университета. Работа была опубликована в журнале JAMA Pediatrics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности в девятилетнем возрасте у детей страдают исполнительные навыки - умственные процессы, которые позволяют планировать, концентрировать внимание, запоминать инструкции и успешно справляться с несколькими задачами одновременно. Эти навыки важны для обучения, эмоциональной регуляции и психологического здоровья.

Исследователи проанализировали данные 437 детей, которые прошли электроэнцефалографию (ЭЭГ) для изучения нейронных путей когнитивных функций в мозге в возрасте 1 года, 18 месяцев и 9 лет. В исследовании также приняли участие родители детей, которые рассказали о их образе жизни.

"Младенцам трудно интерпретировать информацию, представленную на экранах, и им трудно отличить фантазию от реальности. Дети учатся у взрослых, социальное взаимодействие очень важно для полноценного развития ребенка. К сожалению, чрезмерное использование гаджетов лишь вредит детям в долгосрочной перспективе", - отметили ученые.

В будущем исследователи надеются повторить работу с более обширной выборкой, чтобы подтвердить полученные данные. Также они хотят установить, как гаджеты влияют на другие когнитивные функции детей.