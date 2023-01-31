Назван эффективный метод исправления осанки

Эффективный метод исправления осанки назвал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Поможет физическая активность. Когда человек двигается, его тело невольно принимает правильное положение. Вы же не можете идти, бежать или плыть скрюченным. Когда мы занимаемся спортом, правильная биомеханика восстанавливается сама по себе", - сказал специалист.

Он отметил, что неправильная осанка значительно ухудшает здоровье и самочувствие. Впоследствии, по словам Мясникова, у человека могут появиться хронические боли в спине, судороги в мышцах, бессонница, артрит, одышка, аритмия, головные боли, напряжения и затруднения переваривания пищи, сбои в работе ЖКТ.