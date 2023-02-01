В Китае протестировали вакцину против всех существующих и будущих вариантов SARS-CoV-2

Ученые из Уханьского университета в Китае протестировали на мышах универсальную вакцину от SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эволюция SARS-CoV-2 постоянно снижает эффективность существующих вакцин, хотя они все еще предотвращают смерти и тяжелое течение болезни. Авторы нового препарата считают, что необходимы новые подходы к разработке вакцин.

Шиповидный белок позволяет вирусу связываться с человеческими рецепторами ACE-2, чтобы проникнуть в клетку. Ученые проанализировали более 11 миллионов геномов SARS-CoV-2 и обнаружили, что шиповидный белок имеет области, которые практически не изменяются в ходе эволюции. Ученые разработали экспериментальную вакцину, нацеленную на эти законсервированные участки.

Новый препарат назвали "Span", где буква "S" означает "шип", а "пан" происходит от греческого слова, означающего "все". Вакцину проверили на мышах: животные оказались защищены от всех вариантов, в том числе и омикрона. Иммунный ответ при этом был сильнее, чем при введении других вакцин.

Авторы отметили, что их разработка требует дополнительных испытаний на животных до введения вакцины людям, но в целом они относятся к полученным результатам оптимистично.