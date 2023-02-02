Врач назвал неочевидный способ избавиться от отеков

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал неочевидный способ избавиться от отеков. В эфире программы "О самом главном" он рекомендовал увеличить суточное потребление воды, чтобы снизить задержку жидкости в организме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В студии телепередачи специалист развеял миф о том, что обильное питье приводит к отекам у здорового человека. "Более того, обильное питье приводит к уменьшению отеков, потому что, когда мы потребляем много воды, наш организм вырабатывает предсердный натрийуретический гормон, который наоборот заставляет почки выводить жидкость", - отметил врач.