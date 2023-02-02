Врач развеял миф о пользе БАДов при хронической усталости

Миф о пользе биологически активных добавков при хронической усталости развеял в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По его словам, за этим состоянием скрываются более серьезные заболевания, и их невозможно вылечить БАДами.

"Помните о трех заболеваниях, которые проявляются хронической усталостью. 90 процентов - это депрессия. Это также первый синдром красной волчанки и боррелиоза", - заявил телеведущий.

Мясников напомнил, что БАДы - это не лекарства, а только средства профилактики заболеваний или вспомогательные вещества к основным препаратам. Кроме того, часто в таких добавках содержатся вещества, не заявленные в составе, а значит эффект от них может стать непредсказуемым.

По словам кандидата биологических наук Екатерины Барановой, если человек ведет нездоровый образ жизни, мало двигается, пьет плохую воду, то добавки в этом случае вряд ли помогут.

Специалисты предупредили, что перед покупкой БАДов необходимо сдать анализы и проконсультироваться с лечащим врачом.