50% молодых людей ошибочно думают, что защищены от инфаркта

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что сердечные приступы становятся все более распространенными среди молодых людей, которые при этом не знают о своих факторах риска. Об исследовании сообщает EurekAlert, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы работы провели онлайн-опрос более двух тысяч американцев в возрасте 18 лет и старше. Они выяснили, что 47% опрошенных в возрасте до 45 лет не думают, что они подвержены риску сердечных заболеваний. 30% участников заявили, что не смогли бы распознать у себя сердечный приступ. Ученые отметили, что распознавание даже самых тонких признаков сердечного приступа и обращение за неотложной помощью могут спасти жизнь.

Недавнее исследование показало, что количество сердечных приступов у людей моложе 40 лет за последнее десятилетие увеличилось. Эта статистика показывает необходимость ежегодного обследования сердца даже у молодых людей, так как своевременная диагностика проблем и раннее вмешательство могут замедлить прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний.

Опрос также показал, что 67% опрошенных не выполняют рекомендованные 2,5 часа аэробных тренировок средней интенсивности в неделю. Физическая активность - главный способ борьбы с болезнями сердца и сосудов. Другими факторами являются здоровое питание, достаточный сон, отказ от курения и вейпинга, поддержание здорового веса, нормального уровня артериального давления, холестерина и сахара в крови.