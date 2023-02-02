Педиатр призвала родителей не заставлять детей доедать

Сбалансированное питание - одно из базовых условий для здоровья ребенка. Однако стремление некоторых родителей во что бы то ни стало накормить ребенка может спровоцировать у него нарушение пищевого поведения, предупредила врач-педиатр, врач-неонатолог "ИНВИТРО-Воронеж" Елена Игринева в беседе с "Известиями" 2 февраля, передает Day.Az.

"Рекомендую родителям отказаться от стремления во что бы то ни стало накормить ребенка, отвлекая его внимание от еды уговорами, сказками, музыкой, игрушками. Это заставляет малыша принимать пищу неосознанно, на автомате. Такие меры в перспективе только усугубят негативное отношение ребенка к еде. Прежде всего следует принять тот факт, что ребенок имеет полное право быть избирательным в выборе пищи. Советую таких детей постепенно, но систематически приучать и к полезной еде, но не принуждать и не отказывать в любимых продуктах", - отметила специалист.

По ее словам, приучая ребенка к новому блюду, не следует настаивать, чтобы порция была съедена полностью. Наоборот, лучше предложить поначалу съесть совсем небольшое количество новой пищи. А при полном отказе от конкретного продукта следует заменить его на подобный.

"Дети не должны сидеть за столом в долгом ожидании еды. Это быстро вызывает утомление.

Старайтесь избегать отрицательных эмоций во время кормления ребенка, важно обеспечить комфортную и спокойную психологическую обстановку в семье. Недопустимо наказывать ребенка непосредственно перед приемом пищи, категорически нельзя прибегать к насильственным приемам и наказанию при нежелании ребенка есть", - подчеркнула Игринева.

Как пояснила специалист, в различные возрастные периоды характер обмена веществ у ребенка закономерным образом меняется. Во время активного роста он отличается наибольшей интенсивностью. Особое внимание следует обратить на потребность в белке - в период роста в расчете на единицу массы тела она достаточно велика.

"Детский и подростковый периоды характеризуются относительно высоким расходом энергии, в связи с этим родителям необходимо рационально подходить к организации питания в каждой возрастной группе. Контроль рациона заключается в подсчете потребляемых нутриентов (белки, жиры, углеводы) и калорийности питания в течение суток. Также важно следить за режимом питания и его разнообразием", - рекомендовала врач.

Она уточнила, что режим кормления ребенка в зависимости от его возраста подчиняется ряду принципов. Так, необходимо обеспечить определенное число приемов пищи в течение суток с обязательным ночным перерывом (за исключением детей грудного возраста). Кроме того, кормление должно производиться в установленные часы и с определенной продолжительностью, не стоит кормить ребенка слишком быстро или растягивать прием пищи более чем на 30-40 минут.

Также в каждое кормление ребенок должен получать достаточное количество пищи, а по мере роста его рацион должен становиться более разнообразным.

"Соблюдение этих правил способствует нормальному становлению аппетита, развитию вкусовых ощущений и активной заинтересованности ребенка в еде", - резюмировала Игринева.