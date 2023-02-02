Обнаружен новый резервуар латентной ВИЧ-инфекции

Ученые Университета Северной Каролины обнаружили новый резервуар латентной ВИЧ-инфекции, который, пока он существует, делает полное излечение от вируса невозможным. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что после прекращения антиретровирусной терапии, при которой вирусная нагрузка снижается до не обнаружимого уровня, ВИЧ вновь начинает заражать клетки. Источником "рикошетного" вируса являются ВИЧ-инфицированные CD4+ Т-клетки, которые находятся в крови и лимфатической ткани.

В новом исследовании ученые представили доказательства существования ранее неизвестного резервуара латентной инфекции в центральной нервной системы. Они обнаружили вирус в спинномозговой жидкости у людей, которые недавно прекратили прием препаратов. Как показал генетический анализ, пул инфицированных CD4+ Т-клеток в нервной системе отделен от резервуара в крови пациентов, поскольку они содержали разные популяции ВИЧ.

Специалисты также изучили особенности репликации вируса, чтобы определить, размножается ли он в Т-клетках или эволюционировал до способности реплицироваться в миелоидных клетках центральной нервной системы, такие как макрофаги или микроглия. Все протестированные вирусные частицы были адаптированы к росту в Т-клетках.