Психолог предупредил, какие болезни возникают из-за одиночества
Постоянное одиночество может привести к различным проблемам со здоровьем. Об этом "Вечерней Москве" сообщил врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам врача, одиночество сопровождается стрессом организма. В таком состоянии происходит выброс кортизола, из-за чего повреждается гиппокампальная извилина, отвечающая за концентрацию внимания. В результате снижается память.
Кроме того, повышение уровня кортизола зачастую приводит к перееданию.
"В состоянии одиночества у человека может увеличиться вес и появиться ожирение. Людям свойственно заедать одиночество, поэтому оно может стать причиной РПП, которое провоцирует избыточный вес", - предупредил Поляков.
Как заключил психолог, в состоянии одиночества снижаются нейромедиаторы, отвечающие за настроение, в результате чего повышается риск возникновения панических атак и появления тревожности.
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