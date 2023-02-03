Терапевт призвала ни в коем случае не употреблять лекарства с истекшим сроком годности

Самые опасные таблетки, которые могут быть в аптечке, - это препараты с истекшим сроком годности и те, которые вы решили принимать, не проконсультировавшись с врачом. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" Светлана Бурнацкая, передает Day.Az.

По словам эксперта, особую опасность в себе несут просроченные лекарства. Они не только теряют свой терапевтический эффект, но при длительном хранении изменяют физические и химические свойства и становятся вредными.

"Прием таких лекарственных препаратов может вызвать интоксикацию организма, а в тяжелых случаях - поражение отдельных органов или систем. Например, просроченные капли для глаз или для носа вместо облегчения состояний могут травмировать слизистую", - предостерегла врач Бурнацкая.

Также она отметила, что небезопасно пить лекарства без назначения врача, ведь они могут спровоцировать обострение имеющихся хронических заболеваний или вызвать аллергическую реакцию.

"Даже прием всем известного нитроглицерина без имеющейся сердечной патологии у человека весьма небезопасен. Вместо облегчения он даст совершенно противоположный эффект. Кроме того, многие препараты имеют определенную дозировку. Невозможно самостоятельно определить, какой она должна быть в конкретном случае. Это должен решать только врач", - констатировала терапевт.