Назван способ, как предотвратить появление деменции

Одиночество и отсутствие социальной поддержки повышают риск развития деменции, выяснили ученые из Университета Макгилла. Результаты исследовательской работы опубликованы в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты изучили данные о 530 тыс. пожилых людей, которые участвовали в различных исследованиях старения. Данные содержали информацию не только о состоянии здоровья испытуемых, но и об их образе жизни, количестве социальных взаимодействий и их качестве.

Как оказалось, люди, которые больше курили, чрезмерно употребляли алкоголь, испытывали нарушения сна и не занимались спортом - все известные факторы риска нейродегенерации - чаще были одинокими и лишенными социальной поддержки от других людей. По словам исследователей, дело в том, что именно чувство одиночества склоняет людей к курению, алкоголизму и другим факторам, которые повышают риск развития деменции.

"Появляется все больше доказательств того, что социальная изоляция связана с повышенным риском деменции. Нам легче избавиться от социальной изоляции, чем от каких-либо генетических предрасположенностей. Поэтому в целях профилактики деменции и других нейродегенеративных заболеваний необходимо вести активную социальную жизнь", - заключили исследователи.