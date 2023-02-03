Ультраобработанные продукты связали с риском развития рака

Специалисты из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что чрезмерное увлечение ультраобработанными продуктами связано с увеличением риска развития рака, в особенности - яичников и мозга. Выводы исследования опубликованы в журнале EClinicalMedicine, краткий обзор приводит MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К ультраобработанным продуктам питания относят такие, которые подвергались интенсивной обработке во время их производства, например газированные напитки, упакованный хлеб, многие готовые блюда, большинство сухих завтраков и так далее. Изготовление подобных продуктов относительно дешево и удобно, поэтому они широко распространены.

Новая работа была сосредоточена на изучении данных о питании и здоровье более 200 тысяч взрослых участников среднего возраста. Ученые наблюдали за их состоянием в течение десяти лет, пытаясь выявить общий риск появления любого онкологического заболевания, а также конкретную вероятность развития 32 видов рака и смерти.

Результаты показали, что высокий уровень употребления ультраобработанных продуктов был связан с более высоким шансом обнаружения рака в целом, а в особенности с раком яичников и головного мозга. Наибольшая вероятность смерти от злокачественной опухоли был при раке яичников и молочной железы.

Вместе с тем на каждые десять процентов увеличения количества приема в пищу ультраобработанных продуктов на два процента повышалась заболеваемость раком в целом и на 19 процентов - раком яичников. Каждое 10-процентное увеличение употребления ультраобработанных продуктов повышало смертность от рака в целом на шесть процентов, вместе с 16-процентным и 30-процентным повышением риска смерти от рака молочной железы и яичников соответственно.