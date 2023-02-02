Названы продукты, которые могут вызывать отеки

К возникновению отеков могут приводить заболевания сердца, почек, поражение печени, нарушение работы щитовидной железы, а также некоторые продукты, например, сыры, консервы, молочные продукты и сдоба. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Клинического госпиталя на Яузе группы "Медскан" Светлана Мирная, передает Day.Az.

По словам эксперта, в регуляции водно-солевого обмена важную роль играют электролиты натрий и калий. Так, ионы натрия задерживают воду, а калий - выводит ее. Избыток в организме натрия становится причиной накопления избыточной жидкости, а недостаточное поступление калия провоцирует отеки.

"Чтобы избежать задержки жидкости в организме, стоит обратить особое внимание на свой рацион. К отечности приводят, например, соль и соленые продукты - это происходит за счет большого количества натрия, который и является солью. Также провоцируют отеки колбасы и сосиски, мясные и рыбные консервы, сыры, фастфуд, соусы, чипсы и сухарики", - сообщила врач Светлана Мирная.

В последнем случае, отметила она, все дело в том, что пищевые добавки, усилители вкуса и консерванты тоже содержат натрий и усиливают негативное действие на организм избыточно содержащейся в продуктах соли.

"Вызывают отеки из-за высокого содержания углеводов и сладости: сухофрукты, печенье, пирожные, сдоба, торты и газировка. Это происходит потому, что организм умеет запасать съеденные углеводы в печени и мышцах в виде гликогена, который может быстро превратиться в глюкозу для получения энергии. Каждый грамм гликогена притягивает три грамма воды", - констатировала кандидат наук.

Если человек долго находится на низкоуглеводной диете, то резкое увеличение углеводов в питании может повлиять на вес тела и его объемы. Но важно помнить, что это гликоген и вода, а не жир.

"Вызывают задержку воды в организме и молочные продукты, особенно творог, который, несмотря на пресный вкус, содержит много натрия. Кроме того, молочные продукты, пусть и имеют низкий гликемический индекс, сильно повышают инсулин. И дело тут не в лактозе, а в самом молочном белке. Инсулин имеет связь с гормоном альдостероном, который отвечает за задержку жидкости. В итоге отказавшегося от углеводов и сидящего на очень строгой диете человека вполне могут потревожить отеки из-за поступления большого количества молочного белка", - предостерегла эксперт.

Также влияет на появление отеков и алкоголь. Дело в том, что спиртные напитки являются сильными мочегонными, которые выводят жидкость из организма, но при этом нарушают водно-солевой баланс. Кроме того, для вывода токсинов печени необходима вода.

"Отечность проходит при достижении баланса между достаточным поступлением воды и выведением ее с помощью почек и кожи. Поэтому нужно пить как можно больше чистой негазированной воды, включить в рацион продукты, богатые калием и клетчаткой и питаться сбалансированно и разнообразно, не допуская резких перепадов в потреблении разных групп продуктов. Ну и, конечно, избегать углеводов или молочных продуктов не стоит, просто стоит аккуратнее относиться к их употреблению", - рекомендовала эндокринолог Мирная.