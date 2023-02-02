Психологи обнаружили негативное последствие интервального голодания

Согласно новому исследованию ученых из Техасского университета, опубликованному в журнале Appetite, люди, которые в прошлом придерживались интервального голодания, подвержены повышенному риску переедания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы отобрали 70 человек, которые соблюдали интервальное голодание во время исследования, 48 человек, которые ранее придерживались такой диеты, а также 182 человека, которые никогда не соблюдали такой тип питания. Участники прошли опрос об их пищевых привычках и заполнили анкету для оценки импульсивного поведения и диагностики расстройств пищевого поведения.

По сравнению с теми, кто никогда не соблюдал интервальное голодание, придерживающиеся такой диеты, как правило, сообщали о большей склонности к перееданию.

"Интервальное голодание было негативно связано с интуитивным питанием, то есть люди не "слушали" свой организм. Дело в том, что прием пищи не тогда, когда вы голодны, а по расписанию, может вызвать некоторые проблемы с аппетитом или привести к некоторым функциональным проблемам. Часто это провоцирует лишь еще больше проблем с пищевым поведением", - заключили специалисты.